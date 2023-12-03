شباب المصريين بكندا: أبناء الجالية أصروا على التصويت بالانتخابات رغم برودة الطقس

أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين في كندا المهندس وسيم بطرس، بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السفارة المصرية في أوتاوا، لمساعدة الناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال بطرس: "السفارة المصرية وعلى رأسها السفير أحمد حافظ يقدمون كافة التسهيلات للمواطنين"، مضيفا أن هناك حالة من التعاون من جانب أعضاء السفارة مع كل المواطنين، بداية من استقبالهم من باب السفارة حتى إتمام عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن هناك تنسيقا كاملا وتنظيما جيدا للعملية الانتخابية في كندا منذ بدء الانتخابات.

كما وجه رئيس مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين في كندا التحية للمصريين القادمين من مدن بعيدة منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشددا على إصرار المواطنين على التصويت رغم برودة الطقس في كندا.

ودعا السفير المصري، أحمد حافظ، جميع المصريين في كندا، سواء المقيمين أو الزائرين، إلى ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية في اوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال هما ضمن الكثير من اللجان الفرعية الموزعة بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في أنحاء مختلفة من العالم.