بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفوز على نيس 1-0 في الدوري الفرنسي

فاز فريق نانت الذي يلعب له الدولي المصري مصطفى محمد، على ضيفه نيس بهدف نظيف، مساء السبت، في إطار الجولة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

شارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه نانت، واستمر في الملعب حتى الدقيقة 82، ليخرج ويشارك بدلا منه زميله عبد القادر بامبا.

جاء هدف فريق نانت واللقاء الوحيد عن طريق لاعبه فلوريان مولات في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

ورفع نانت رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد نيس عند 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

