النقل تكشف موعد تشغيل 100 أتوبيس ترددي على الطريق الدائري

كشف اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، موعد انتهاء مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، ومنع مرور الميكروباص على الطريق بعد تطويره.

وقال حسام الدين إن موعد تشغيل الأتوبيس الترددي ستكون في النصف الثاني من عام 2024، مؤكدا أن نسبة تنفيذه بلغت 40% للمحطات.

وقال رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، سابقة إنه سيتم إنشاء مواقف عند محطات الأتوبيس الترددي للملاكي والميكروباص أسفل الطريق الدائري، ذاكرا أنه سيتم تشغيل 100 أتوبيس بالمرحلة الأولى بإجمالي 36 محطة.

وأضاف أن تكاليف تطوير المرحلة الأولى من الطريق الدائري بلغت حوالي ١٢ مليار جنيه، وأن تكلفة المرحلة الثانية من الطريق الدائري في المسافة من الطريق الزراعي حتى الصحراوي، قائلا إن أعمال تطوير الطريق الدائري ساهمت في زيادة معدلات سهولة الحركة في المناطق التي تم الانتهاء منها، مع استكمال إنشاء طريق سطحي يوصل التقاطعات ببعضها على الطريق الدائري