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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: انتكاسة كبيرة أصابت الأندية الأفريقية عدا الأهلي

صدى البلد

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر في نسخة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم حتى الآن، من بين الفرق المشاركة التي لاقت الهزيمة.

وكتب فرج عامر: انتكاسة كبيرة اصابت الاندية الأفريقية التي  شاركت في دوري السوبر الافريقي، لقد سقطوا جميعا في بحر الهزائم عدا الأهلي في تصفيات دوري أبطال أفريقيا.

 

وتعادل الأهلي أمس مع يانج أفريكانز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 1 / 1 قابضًا على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما كان قريبًا من الفوز بسهولة.

وبهذا التعادل مع يانج افريكانز فإن الأهلي خلال آخر 9 لقاءات، لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات فقط، آخرها أمام ميدياما الغاني، وتعادل مع سيمبا التنزاني، ثم صن داونز الجنوب إفريقي في لقائي الذهاب والعودة، بخلاف التعادل مع سموحة، وقبله الجونة، في بطولة الدوري، حيث لم يحقق الفوز سوى على المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا. 

أخبار دوري أبطال إفريقيا بركاتك يا فرج عامر - الأهلي الأندية الأفريقية

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