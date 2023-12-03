رشا مجدي: مشاهد انتخابات المصريين في الخارج أبلغ رد على المشككين

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن مشاهد إنتخابات المصريين في الخارج، أبلغ رد على من يشكك في مصداقية سير العملية الانتخابية في الخارج.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن هناك فرحة من الجاليات المصرية في الخارج بالإنتخابات الرئاسية، مؤكدة أن هناك مشاركة بشكل كثيف من الجالية الممصرية في نيويورك، وعدد من الولايات الأمريكية.

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن هناك مهرجان وإحتفالات من الجالية المصرية في دول الخليج، وتم تحويل الإنتخابات في تلك الدول لعيد قومي، مع مشاهد أعلام مصر، والأغاني الوطنية.

كافة دول العالم.

وأشارت رشا مجدي إلى أنه كان هناك إقبال بكثافة من المصريين على الانتخابات في كافة دول العالم.