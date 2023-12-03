بيت العائلة المصرية بلندن: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية مميزة

أكد مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية بلندن، أن هناك من يسعى للإحباط قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، خاصة أن أعداء الوطن، مشيرا إلى أنه واجهنا ذلك بحث المواطنين على المشاركة في هذا المحفل الهام.

وقال مصطفى رجب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن نسبة المشاركة في هذا المحفل الهام تدل على الوعي السياسي للشعب المصري، وواجهنا حملات أعداء الوطن بقوة.

برودة الطقس

وتابع مدير بيت العائلة المصرية بلندن، أن نسبة الحضور من اليوم الأول للانتخابات في لندن، كانت مميزة على الرغم من برودة الطقس، وبعد السافات بين العواصم البريطانية.