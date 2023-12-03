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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حشود كبيرة من المصريين في الكويت مع بداية اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية

حشود كبيرة من المصريين
حشود كبيرة من المصريين في الكويت مع بداية اليوم الثالث

تواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت مع فتح باب التصويت لليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج.


وجاء الناخبون قبل فتح اللجنة الانتخابية في انتظار فتح باب التصويت أمام المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم وبعد فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم / الأحد / ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجري عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الإيجابية في عملية التصويت .


وقال سفير مصر رئيس لجنة الكويت أسامة شلتوت لوكالة أنباء الشرق الأوسط من داخل المقر الانتخابي أنه مع بداية اليوم الثالث للانتخاب تواجد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالكويت الراغبين في الإدلاء بصوتهم الانتخابي ، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المقر لمساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة .

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