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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: إسرائيل لم تغلق الباب أمام مفاوضات إطلاق سراح الأسرى

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "زمان" العبرية، صباح اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تغلق الباب أمام استمرار المفاوضات مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح باقي الأسرى.


وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت الماضي، أن فريق الموساد المفاوض قد عاد من قطر بأمر من رئيس الموساد، والسبب بحسب ما جاء في الإعلان، أن "حماس لم تقم بدورها في الاتفاق الذي تضمن إطلاق سراح الأسرى وفق القائمة التي قدمتها ووافقت عليها".

ووفقا للصحيفة فأن هذا الإعلان يعتبر خطوة حساسة للغاية، مشيرة إلى انه كان بمثابة إيصال رسالة قاسية في الوقت الحقيقي، بهدف ربما تحسين المواقف في الوضع الدقيق والحساس الذي تم خلقه.

وأوضحت الصحيفة أن هذا ليس طريقا مسدودا في المفاوضات، بل خطوة تهدف إلى إخراج الطرف الآخر من منطقة راحته.

وبحسب الصحيفة يصف مصدر إسرائيلي الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي بأنها بمثابة قطار الملاهي الذي يأخذ منعطفا في غضون دقائق.

وقال: في الليلة ما بين الخميس والجمعة، كان من الواضح للمسؤولين الإسرائيليين أن حماس لا تنوي الوفاء بالشروط المتفق عليها وإطلاق سراح الرهائن العشرة.

 وقد أرسل ممثل إسرائيلي كبير في المفاوضات تحذيرا بهذا الشأن إلى المستوى السياسي في إسرائيل حتى في وقت سابق، صباح الخميس".

إسرائيل المفاوضات حركة حماس إطلاق سراح باقي الأسرى بنيامين نتنياهو الموساد قطر

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