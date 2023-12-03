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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتغيير النظرة السلبية عن المحليات|اليوم.. دورة «تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية» يمركز سقارة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية ، اليوم، الاحد والتي تأتي في إطار التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي و اتحاد البلديات الهولندية VNG ، مشيرًا إلى أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدرباً من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات تراخيص المحال.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلي وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلى المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلى المطورة للتطبيق العملي له، مؤكدًا أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي.

مركز التنمية المحلية للتدريب التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المحافظات

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