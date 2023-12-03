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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء التصويت فى اليوم الأخير بالانتخابات الرئاسية 2024 بسفارة مصر بالأردن

بدأت عملية التصويت
بدأت عملية التصويت للناخبين المصريين بالأردن

بدأت عملية التصويت للناخبين المصريين بالأردن في اليوم الثالث على التوالي والأخير للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.


وبدأ توافد المصريين بالأردن أمام مقر السفارة التي فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للأردن وتستمر حتى الساعة 9 مساء بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.


وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح الجمعة الماضي ، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة ولمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأحد.


وقدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات الخدمات طريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من تابلت يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضعة ثواني.


وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة" ، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".
 

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