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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. سفارة المملكة في الفلبين تحذر مواطنيها.. وغارات إسرائيلية مكثفة على غزة و مواقع بسوريا

صدى البلد

السفارة السعودية في الفلبين تُحذر المواطنين من الهزات الارتدادية لزلزال سوريجاو

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفلبين

إسرائيل تعلن استهداف موقع إطلاق صاروخ في سوريا

مقتل 9 في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة رفح جنوب غزة

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية و محلية اليوم الأحد.

قالت صحيفة عكاظ أن دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين المواطنين الموجودين جنوب الفلبين، الى أخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة إكس:" تحذر السفارة المواطنين الموجودين في جنوب الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو، مساء أمس السبت، 2023/12/02م بقوة 7.6 درجة، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصّة الفلبينية".

واضافت صحيفة الرياض قائلة إن ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، محافظة سورسوجون في الفلبين، اليوم الأحد.


وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 41 كلم شرق بلدة برشلونة  في المحافظة، وعلى عمق 63 كلم.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كان قد أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، أمس السبت، عن هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب الفلبين، بعد الزلزال القوي الذي بلغ 7.5 ريختر.

وافادت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد عملية إطلاق صواريخ من سوريا في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وجرى الرد باستهداف موقع الإطلاق.

وأعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة القصف الجوي على قطاع غزة.

وأضاف المتحدث: «صفينا أفرادا في قطاع غزة باستخدام المسيرات، والقوات البحرية استهدفت القطاع بمئات القذائف خلال 24 ساعة».

ونقلت نفس الصحيفة أن أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاحد، بارتفاع عدد شهداء غارة إسرائيلية على منزل شرقي رفح  إلى 9 أشخاص.

وأكدت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أنها "قتلت أو جرحت" جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين في شمال غرب غزة. وذكرت الجماعة أنها نفذت كمينًا لقوات إسرائيلية داخل مبنى في منطقة التوام.

في منشور على منصة تليجرام، قامت كتائب القسام بتفصيل التكتيكات المستخدمة خلال العملية، قائلة إنها "استهدفتهم بأجهزة مضادة للأفراد، وقذائف مضادة للتحصينات، ورشاشات ثقيلة". وأضافت الجماعة أنها "أكدت مقتل أو جرح عناصر القوة" نتيجة الهجوم.

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