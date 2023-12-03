بـ قوة نارية كبيرة.. جيش الاحتلال يجدد غاراته على حي الشجاعية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال جدد غاراته على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد أن حذر الجيش الإسرائيلي من أنه سيهاجم حي الشجاعية في غزة بـ"قوة نارية كبيرة”.

كما قال المكتب الإعلامي في غزة، إن هناك نحو 700 شهيد على الأقل جراء القصف الإسرائيلي للقطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إسرائيل من أنها تخاطر بـ "الهزيمة الاستراتيجية" إلا إذا حمت المدنيين الفلسطينيين في غزة. وفي إشارة إلى تصاعد التوترات بين الحلفاء المقربين مع استئناف إسرائيل حملتها العسكرية في جنوب غزة، قال أوستن إن إسرائيل لن تفوز إلا إذا حمت المدنيين وأنشأت ممرات إنسانية. حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وأضاف أوستن: أن هذا النوع من المعارك، مركز الثقل هو السكان المدنيون. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تحل محل النصر التكتيكي بالهزيمة الاستراتيجية".

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين نظرائهم الإسرائيليين من أنهم يجب أن يتجنبوا نوع النزوح الداخلي الجماعي الذي أثاره قصفهم لشمال غزة.