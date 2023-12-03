سفارة مصر في ميانمار: العملية التصويتية تستمر بهدوء وطبيعية خلال اليوم الثالث

فتحت السفارة المصرية في ميانمار أبوابها في اليوم الثالث من أيام الانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن فتحت اللجنة أبوابها في الساعة التاسعة صباح اليوم، الأحد، (بتوقيت بورما) (الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة).

وأكد أحمد الطحلاوي، سفير مصر في ميانمار، أن العملية التصويتية تستمر بهدوء وطبيعية خلال أيام الاستحقاق الوطني الانتخابات الرئاسية 2024، والأمور تسير بشكل طبيعي.

وقال إن موقفا حدث باليوم الأول من أحد المواطنين من أبناء الجالية المصرية ترك لديه معاني كثيرة جدا، فأحد المقيمين في ميانمار تجاوز عمره 90 عاما كان من أوائل الراغبين في التصويت في الساعات الأولى من اليوم الأول.

وأضاف أن المواطن المصري قال: "أصر على المشاركة في انتخابات بلدي".

وأكد أن الموقف ترك في نفسه أثرا كبيرا، مشيرا إلى أن الموقف يعكس مدى الوعي الذي يتمتع به الكثير من المواطنين المصريين على عكس ما كان يعتقده البعض في الماضي، لأن المواطن المصري أدرك تماما أنه عنصر فاعل في تحقيق النهضة في المستقبل.

وشدد على أن مجيء المواطن المسن إلى الانتخابات رسالة إلى كل مصري بوجوب المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لإنجاح العرس الانتخابي.

