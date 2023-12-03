الصحة الفلسطينية: ما حدث في جباليا مجزرة إنسانية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن ما حدث في مخيم جبالياهو مجزرة إنسانية، إذ استشهد عشرات المدنيين الأبرياء جراء العدوانالغاشم للاحتلال.

هذا و قال المكتب الإعلامي في غزة، إن هناك نحو 700 شهيد على الأقل جراء القصف الإسرائيلي للقطاع خلال 24 ساعةالماضية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إسرائيل من أنها تخاطر بـ "الهزيمة الاستراتيجية" إلا إذا حمت المدنيينالفلسطينيين في غزة. وفي إشارة إلى تصاعد التوترات بين الحلفاء المقربين مع استئناف إسرائيل حملتها العسكرية فيجنوب غزة، قال أوستن إن إسرائيل لن تفوز إلا إذا حمت المدنيين وأنشأت ممرات إنسانية. حسبما ذكرت صحيفة“فايننشال تايمز” البريطانية.

وأضاف أوستن: أن هذا النوع من المعارك، مركز الثقل هو السكان المدنيون. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تحل محلالنصر التكتيكي بالهزيمة الاستراتيجية".

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين نظرائهم الإسرائيليين من أنهم يجب أن يتجنبوانوع النزوح الداخلي الجماعي الذي أثاره قصفهم لشمال غزة.