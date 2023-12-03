عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منتجات القطاع.. التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يبحث التعاون مع الغرفة التجارية بنيجيريا

صدى البلد

بحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مع الغرفة التجارية النيجيرية إمكانية تبادل المعلومات وتصدير كافة منتجات قطاعات المجلس لنيجيريا التي تعد سوقا واعدا للمنتجات المصرية سواء بشكلها الخام أو الوسيط وحتى المنتجات النهائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده يحيى المنشاوي، مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع الدكتور شينيري المونا رئيس الغرفة التجارية بدولة نيجيريا في حضور عمرو طنطاوي رئيس مكتب التمثيل التجاري في لاجوس.

txt

شريف الجبلي: الصناعات الكيماوية أكثر القطاعات المتأثرة بتغيرات المناخ

txt

شعبة الأجهزة المنزلية: الصناعات المستوردة لا تتعدى 8% والباقي محلي.. فيديو

وأوضح المنشاوي أنه تم الترتيب للقاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري بلاجوس وذلك علي هامش فعاليات معرض بيوتي ويست أفريقيا والذي عقد بمدينة لاجوس في الفترة من 28 وحتى 30 من نوفمبر 2023 بمشاركة 14 شركة مصرية .

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على أهمية السوق النيجيري خاصة بعد ارتفاع معدلات نمو التصدير إلى هذا السوق خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2023 حيث حقق قطاع الأسمدة فقط ٢٥ مليون دولار بمعدل نمو أكثر من ٣٥%عن نفس الفترة لعام ٢٠٢٢. 

وأشار محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إلى أن هذا اللقاء كان أحد الأهداف المخطط لها لتعزيز صادرات القطاع وأنه جار الإعداد لتوسعات في العمل مع السوق النيجيرية خاصة لتنوع القطاعات المصدرة للسوق النيجيري، منتجات اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار والكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة وكذلك منتجات المطاط.

المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية نيجيريا الغرفة التجارية التمثيل التجارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

انقسام في الداخل الإسرائيلي.. هل تنهار العلاقات بين تل أبيب وأمريكا؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف عن أزمة تواجه الأهلي في بطولة الدوري.. تفاصيل

سفير الصين بالقاهرة يشيد بجهود السيسي لإحلال السلام في قطاع غزة

ذعر في إسرائيل.. إطلاق رشقات صاروخية على عسقلان وصافرات الإنذار تدوي بالمستوطنة

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

خضنا معارك ضارية مع جيش الاحتلال.. تعليق عاجل من سرايا القدس

تسهيلات غير مسبوقة.. الحكومة تسابق الزمن نحو الصدارة الصناعية في 2030


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

يحمل راية بيضاء.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بلحن يا "بنت السلطان".. مطربة إسرائيلية تثير الجدل..اعرف التفاصيل كاملة

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ