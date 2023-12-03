نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 3480 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3480 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر، لافتا إلى أنه تم اعتقال 60 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات الأخيرة.

وقال في بيان: "اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد من الضفة نحو 60 مواطنا، بينهم خمس فتيات طالبات جامعيات وأسرى سابقون، علما أنه جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقا".

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن القوات الإسرائيلية ومع تصاعد حملات الاعتقال بشكل غير مسبوق، كثفت من عمليات الاعتقال التي استهدفت كافة الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو 3480، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال اعتقال 34 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، منهم ثمانية عناصر تابعة لمنظمة حماس.

وقال جيش الاحتلال إنه منذ نشوب الحرب تم اعتقال نحو 2100 مطلوب في أنحاء الضفة الغربية، حيث ينتمي حوالي 1100 منهم إلى منظمة حماس".