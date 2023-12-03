نيويورك تايمز: إسرائيل تستعد لعملية عسكرية مكثفة في غزة

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يستعد لعملية مكثفة في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلي التهجير القسري الذي تم إجراؤه لسكان بعض المناطق.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسئول إسرائيلي رفيع، أن العملية عالية الكثافة لن تطول.. ومن المرجح أن يدخل الجيش الإسرائيلي في وضع منخفض الكثافة”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يوسع منطقة الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، إنها "اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة في منطقة أبو هداف شمال شرق خان يونس وتم قصفها بقذائف هاون وآر بي جي".

وأضافت أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محوري الشيخ رضوان وحي النصر بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إنه تم استهدف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا.