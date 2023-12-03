عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خصوصا الشباب والمرأة .. سفير مصر ببروكسل : مشاركة ملحوظة للمصريين في بلجيكا ولوكسمبورج

صدى البلد

 

صرح الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدي الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، بان اليوم الثاني وبداية اليوم الثالث والاخير لتصويت المصريين بالخارج يشهدان زيادة ملحوظة في اعداد  المصريين المقيمين والمتواجدين علي اراضي بلجيكا ولوكسمبورج من المشاركين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأشار عبد العاطي الي ان السفارة في بروكسل شهدت توافدا من ابناء الجالية من مختلف الفئات العمرية ، خاصة من الشباب والسيدات وكبار السن خلال اليوم الثاني لعملية التصويت التي بدأت في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتي التاسعة مساء، مما يعكس الوعي لدي أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج باهمية ممارسة حقهم الدستوري ومشاركتهم في صياغة مستقبل وطنهم.. 
واوضح ان عملية التصويت في اليوم الثالث والاخير لعملية التصويت بدأت بالفعل في تمام التاسعة صباحا وتجري بدون اية مشاكل او عوائق. 
وأشار الدكتور بدر عبد العاطي الي ان مشاركة أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج  في الانتخابات الرئاسية تتم بصورة حضارية ومشرفة، وتعكس مدى ارتباطهم بوطنهم وحرصهم علي المشاركة في صياغة مستقبله. 
وتوقع سفير مصر استرا. توافد الناخبين خلال اليوم الثالث والاخير لعملية الاقتراع التب بدات في تمام التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء بتوقيت بروكسل وليبدأ بعدها مباشرة عملية الحصر العددي لمن ادلوا باصواتهم وبدء عملية الفرز وتحديد عدد الاصوات الصحيحة وتلك الباطلة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، وارسال كافة الكشوف والنتائج الي وزارة الخارجية بالحقيبة الدبلوماسية ومنها الي اللجنة العامة المشرفة علي لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات .

IMG-20231203-WA0181
IMG-20231203-WA0181
IMG-20231203-WA0180
IMG-20231203-WA0180
IMG-20231203-WA0178
IMG-20231203-WA0178
IMG-20231203-WA0176
IMG-20231203-WA0176
IMG-20231203-WA0179
IMG-20231203-WA0179
IMG-20231203-WA0177
IMG-20231203-WA0177
IMG-20231203-WA0174
IMG-20231203-WA0174
IMG-20231203-WA0175
IMG-20231203-WA0175
IMG-20231203-WA0173
IMG-20231203-WA0173
IMG-20231203-WA0171
IMG-20231203-WA0171
IMG-20231203-WA0170
IMG-20231203-WA0170
IMG-20231203-WA0168
IMG-20231203-WA0168
IMG-20231203-WA0169
IMG-20231203-WA0169

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات .. فيديو

وزير الداخلية لنظيره الفيتنامى: تضافر الجهود لمُحاصرة الظواهر الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة

عمدة كييف: زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه

وزير مالية الاحتلال يعتزم تقديم تحديث الميزانية في الكنيست غدا

إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

دعاء المغرب وأسراره.. يستجيبه الله في 5 أوقات لا يعرفها كثيرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

42 متنزّها في عداد المفقودين.. شاهد ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

فيديو

مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

300 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 مفاجأة (فيديو)

خناقة مع جوزها.. سيدة تحقن أولادها الـ 3 بالأنسولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ