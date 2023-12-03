خصوصا الشباب والمرأة .. سفير مصر ببروكسل : مشاركة ملحوظة للمصريين في بلجيكا ولوكسمبورج

صرح الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدي الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، بان اليوم الثاني وبداية اليوم الثالث والاخير لتصويت المصريين بالخارج يشهدان زيادة ملحوظة في اعداد المصريين المقيمين والمتواجدين علي اراضي بلجيكا ولوكسمبورج من المشاركين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأشار عبد العاطي الي ان السفارة في بروكسل شهدت توافدا من ابناء الجالية من مختلف الفئات العمرية ، خاصة من الشباب والسيدات وكبار السن خلال اليوم الثاني لعملية التصويت التي بدأت في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتي التاسعة مساء، مما يعكس الوعي لدي أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج باهمية ممارسة حقهم الدستوري ومشاركتهم في صياغة مستقبل وطنهم..

واوضح ان عملية التصويت في اليوم الثالث والاخير لعملية التصويت بدأت بالفعل في تمام التاسعة صباحا وتجري بدون اية مشاكل او عوائق.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي الي ان مشاركة أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج في الانتخابات الرئاسية تتم بصورة حضارية ومشرفة، وتعكس مدى ارتباطهم بوطنهم وحرصهم علي المشاركة في صياغة مستقبله.

وتوقع سفير مصر استرا. توافد الناخبين خلال اليوم الثالث والاخير لعملية الاقتراع التب بدات في تمام التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء بتوقيت بروكسل وليبدأ بعدها مباشرة عملية الحصر العددي لمن ادلوا باصواتهم وبدء عملية الفرز وتحديد عدد الاصوات الصحيحة وتلك الباطلة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، وارسال كافة الكشوف والنتائج الي وزارة الخارجية بالحقيبة الدبلوماسية ومنها الي اللجنة العامة المشرفة علي لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات .

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