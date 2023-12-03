البيت الأبيض يكشف عن مفاجأة بشأن معرفة الاستخبارات الأمريكية بهجوم 7 أكتوبر

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أنها لم تكن على علم بخطة حماس للهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وفي مقابلة مع برنامج “لقاء مع الصحافة” على شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال كيربي: “أشارت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أنها لم تكن على علم بخطة حماس للهجوم على إسرائيل.. ولم تتمكن من الوصول إلى هذه الوثيقة.. لا توجد مؤشرات في هذا الوقت على أنه كان لديهم أي وصول إلى هذه الوثيقة مسبقا”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، مؤخرا أن المسؤولين الإسرائيليين تلقوا خطط حماس لهجوم 7 أكتوبر قبل أكثر من عام من حدوثه، مستشهدين بوثائق ورسائل بريد إلكتروني ومقابلات.

وذكرت الصحيفة أنه تم توزيع الوثيقة بين مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين، لكن الخبراء رفضوا الخطة باعتبارها خطة سيكون من الصعب جدا على حماس تنفيذها.