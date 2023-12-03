مخاوف من انقسامات.. نتنياهو يحذر أعضاء حزبه: انتبهوا لكلامكم

خاطب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء حزبه “الليكود”، قائلاً: "أطلب منكم جميعاً: كونوا حذرين في كلماتكم، خاصة في أوقات الحرب”.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "الحكومة بأكملها، والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية تعمل كفريق واحد وأطلب عدم تحديهم".

وأضاف: “ليس لدينا حاليًا أي معارضين من اليمين أو اليسار، وعلينا جميعًا أن نعمل ككيان واحد موحد.. هذا ليس وقت السياسة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول “قضية يوفال كاستلمان” المحامي الإسرائيلي الذي قتل بالخطأ على يد جنديين إسرائيليين في القدس، تسببت في موجة غضب شديدة داخل إسرائيل.

وسئل نتنياهو عن الحادثة فيما يتعلق بسياسة توزيع الأسلحة التي ينتهجها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، فأجاب: "إن وجود المدنيين المسلحين غالبا ما ينقذ الأرواح ويمنع وقوع كارثة كبرى، وفي الوضع الحالي، ينبغي الاستمرار في هذه السياسة. قد ندفع ثمن ذلك، هذه هي الحياة".

ووفقا للصحيفة، فقد تسببت كلمات نتنياهو في ردود فعل كثيرة من جميع الأطياف السياسية الإسرائيلية، إلى جانب غضب كبير من أفراد عائلته، الذين طالبوا بإجراء تحقيق أكثر شمولا في شبهة القتل.