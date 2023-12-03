جيش الاحتلال يطالب سكان 4 مناطق في غزة بإخلاء منازلهم

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة لإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء والمدارس في حيي الدرج والتفاح.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يستعد لعملية مكثفة في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلي التهجير القسري الذي تم إجراؤه لسكان بعض المناطق.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسئول إسرائيلي رفيع، أن العملية عالية الكثافة لن تطول.. ومن المرجح أن يدخل الجيش الإسرائيلي في وضع منخفض الكثافة”.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قالت إن الجيش الإسرائيلي يوسع منطقة الحرب في قطاع غزة.