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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجنائية الدولية تتعهد بتكثيف التحقيقات في جرائم الحرب بغزة

المدعي العام للمحكمة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتكثيف الجهود للتحقيق في جرائم الحرب على قطاع غزة، وذلك في ختام زيارته لإسرائيل والضفة الغربية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال خان إن زيارته "ليست ذات طبيعة تحقيقية"، لكنه أوضح أنه تمكن من التحدث إلى الضحايا على جانبي النزاع. 

وأضاف: "سيكثف مكتبي جهوده لتعزيز تحقيقاته فيما يتعلق بهذا الوضع"، مستطردًا: "ينبغي أن تخضع الاتهامات الموثوقة بارتكاب جرائم خلال النزاع الحالي إلى فحص وتحقيق مستقلين وفي الوقت المناسب".

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ورفضت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية، أمس السبت، الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

واتهمت المنظمات، خان، بتأييد الاتهامات الإسرائيلية بانتهاكات حقوق الإنسان على حساب معالجة الاتهامات الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة.

وكان من المقرر أن يلتقي خان بمسؤولين فلسطينيين في رام الله، لكنه واجه معارضة من النشطاء الفلسطينيين الذين أثاروا مخاوف بشأن المعاملة غير المتكافئة للقضايا الإسرائيلية والفلسطينية.

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