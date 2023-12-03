أمريكا: لا مفاوضات رسمية لهدنة إنسانية جديدة أو إطلاق سراح رهائن بغزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا توجد مفاوضات رسمية في الوقت الحالي لهدنة إنسانية جديدة أو إطلاق سراح رهائن، مشيرا إلى أن أمريكا تأمل في رؤية المحادثات تعود إلى مسارها.

وخلال حديثه إلى برنامج “لقاء مع الصحافة” على شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال كيربي، إنه “من غير المقبول عدم السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن المحتجزين في غزة”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “وافقت حماس على السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى هؤلاء الرهائن أثناء الهدنة، وبالطبع لم يحدث ذلك وما زال لا يحدث”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يستعد لعملية مكثفة في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى التهجير القسري الذي تم إجراؤه لسكان بعض المناطق.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسئول إسرائيلي رفيع، أن العملية عالية الكثافة لن تطول، ومن المرجح أن يدخل الجيش الإسرائيلي في وضع منخفض الكثافة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يوسع منطقة الحرب في قطاع غزة.