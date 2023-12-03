لتوعيتهم بحقوقهم.. حماية المستهلك يبعث رسائل نصية للمواطنين

أرسل جهاز حماية المستهلك رسائل نصية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، للمواطنين، بشكل عشوائي؛ بهدف نشر التوعية بحقوق المستهلك عند شراء سلعة أو الحصول على خدمة.

وأوضح جهاز حماية المستهلك طرق التواصل في حالة طلب التقدم بشكوى للجهاز ضد التلاعب بالأسعار أو أي محاولات غش تجاري.

وجاء نص الرسالة على الهاتف المحمول كالاتي:

جهاز حماية المستهلك بيقولك اتأكد من أن السعر شامل كافة الضرائب والخدمات والمصاريف.

نص رسالة الواتس آب

رقم حماية المستهلك

وفي حال وجود أي مخالفة أو شكوى يرجى التواصل مباشرة على 19588 أو إلكترونيا https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/ التقدم-بشكوى عن طريق الواتس اب 01577779999.