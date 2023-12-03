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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحر الأحمر يتألق في مسابقات قطاع الصعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تألقت مدرسة التربية الفكرية بإدارة الغردقة التعليمية في مسابقات قطاع الصعيد، حيث حصلت على المركز الثالث في التصفيات التي أقيمت بمحافظة سوهاج. 

وتأتي هذه الإنجازات ضمن الجهود المستمرة لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تحقيق التميز والإبداع في مجال التعليم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبجهود مستمرة من قبل الإدارة التعليمية بالتنسيق مع المدرسة والطلاب.

وفي هذا السياق، قدم هشام منير، وكيل وزارة التربية بالبحر الأحمر، التهاني والتبريكات للطلاب الفائزين، معبِّرًا عن شكره وتقديره للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على دعمه القوي للطلاب والعملية التعليمية.

وأكد منير على تقديره للجهود المبذولة من جميع الفاعلين في العملية التعليمية بالمحافظة، بدءًا من وكيل المديرية ومديري الإدارات وحتى المعلمين والمشرفين، مشيدًا بتحفيزهم لتحقيق مزيد من النجاحات والتفوق.

وختم التصريح بالتهنئة لجميع الجهات المشاركة في رفعة مستوى التعليم بالمحافظة، معبرًا عن أمله في استمرار التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

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