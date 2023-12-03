جامعة الفيوم: الكشف الطبي على 850 حالة بقرية زيد مركز أبشواي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وجمعية روتاري رويال التجمع، قافلة شاملة ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف أ.د حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، وأ.د لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.
وذلك بحضور الشيماء أحمد وكلية كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة سوزان عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، د. نيفين شعبان أحمد مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم، ود. فيرا إسحاق منسق مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٣/١٢/٢٠٢٣ بمقر الوحدة الصحية بقرية زيد مركز أبشواى.
صرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ٨٥٠ حالة، حيث تم الكشف على ١٦٠حالة في تخصص العظام و٤٢ حالة أسنان و ١٣٠حالة باطنة و ١٠٥ حالة أنف وأذن و ١٥٠ أطفال و ٦٨ حالة نساء و ٦٠ جلدية و ٩٠ حالة رمد، و٥٠ سوء التغذية.
وأضاف العيسوى أنه بمناسبة دخول فصل الشتاء تم خلال القافلة توزيع عدد من البطاطين على عدد من السيدات الأرامل الذين لديهم أطفال أيتام، والأكثر احتياجًا من أهالي قرية زيد بمركز أبشواي.