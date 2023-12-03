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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعثة المنتخب الوطني للهوكي تشارك في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

أعضاء بعثة المنتخب
أعضاء بعثة المنتخب الوطني للهوكي للشباب

توجه أعضاء بعثة المنتخب الوطني للهوكي للشباب، إلى مقر السفارة المصرية في كوالالمبور؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وذلك على هامش مشاركتهم في بطولة كأس العالم للشباب التي تعقد خلال الفترة من 5 إلى 16 ديسمبر 2023 بماليزيا.

واستقبل السفير رجائي نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا وأعضاء السفارة بعثة المنتخب القومي بحضور رئيس البعثة وممثل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز الفني، حيث أعرب السفير المصري عن خالص تمنياته للمنتخب القومي بالتوفيق في بطولة كأس العالم للشباب، مشيداً باهتمام أعضاء المنتخب في أداء واجبهم الوطني.

ومن جهته، أشاد رئيس بعثة المنتخب الوطني للهوكي بحفاوة الاستقبال وتنظيم العملية الانتخابية بمقر السفارة، مشيرا إلى حرص أعضاء البعثة على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية على الرغم من وصول البعثة لماليزيا بعد ظهر أمس، بعد رحلة طيران طويلة من القاهرة إلى كوالالمبور. 

وأضاف أن الفريق سيبدأ برنامجه التدريبي اعتباراً من اليوم 3 ديسمبر في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب وتطلع أعضاء الفريق لتحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تواجد المنتخب المصري في مجموعة قوية.

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