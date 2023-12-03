أحمد موسى: التصويت بالخارج مشهد رائع.. ونحتاج كلمة من المرشح عبدالفتاح السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، كان كاشفا، مشيرا إلى أن الجاليات المصرية في الخارج قدمت مشهدا رائعا في الخروج الكبير لجموع المصريين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.



أضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع قناة صدى البلد، أن ما قدمه المصريين بالخارج؛ رسالة للعالم، حيث احتشدوا واصطفوا أمام صناديق الاقتراع، من أجل المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أنهم بعثوا رسالة قوية، وهي أننا نقف بجوار بلدنا من أجل استكمال مسيرة التنمية.



وأوضح أحمد موسى، أننا نحتاج أن يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب مصر، بصفته المرشح الرئاسي، قائلا: "الرئيس له تقدير كبير، الرئيس لما يتكلم مع شعبه وناسه وأهله؛ تقدير كبير، وإضافي؛ لأن الوضع الاقتصادي صعب، وهذا الأمر صعب، ويؤثر على الناس، وأنا بتكلم هنا بمنتهى الشفافية والصراحة.. ولكن حق بلدي عليا وحق شعب مصر وحق الرئيس عليا، لازم أكون واضح وأنا بتكلم، الأزمة الاقتصادية لها تأثير كبير وواضح.. الرئيس دايما شايفهم، الرئيس اللي عمل علشان شعبه، اللي عمل حياة كريمة، بيخدم 60 مليون مواطن مصري".



وأشار أحمد موسى إلى أن المصريين بالخارج هم حائط الصد للدولة في البلاد الأوروبية والغربية، لافتا إلى أنهم قطعوا المسافات الكبرة من أجل المشاركة في الانتخابات، للوقوف بجوار الدولة في ظل الظروف الحالية والتحديات التي تواجهها.

وأكد أن اليوم الثالث والأخير من الجدول الزمني من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، شهد إقبالا كبيرا بمختلف السفارات والقنصليات المصرية، موضحا أن المصريين قدموا مشهدا رائعا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

تحية لسيدات مصر في الخارج

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لسيدات مصر في الخارج؛ بعد حرصهن على الخروج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأيضا رجال وشباب مصر، لافتا إلى أن هذه المشاركة الكبيرة، بمثابة رسالة أن المصريين في الخارج يؤكدون الوقوف بجوار الدولة، والحرص عليها في ظل ما يحاك بها من تحديات ومخاطر بالداخل والخارج.