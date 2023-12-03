عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: التصويت بالخارج مشهد رائع.. ونحتاج كلمة من المرشح عبدالفتاح السيسي

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، كان كاشفا، مشيرا إلى أن الجاليات المصرية في الخارج قدمت مشهدا رائعا في الخروج الكبير لجموع المصريين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.


أضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع قناة صدى البلد، أن ما قدمه المصريين بالخارج؛ رسالة للعالم، حيث احتشدوا واصطفوا أمام صناديق الاقتراع، من أجل المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أنهم بعثوا رسالة قوية، وهي أننا نقف بجوار بلدنا من أجل استكمال مسيرة التنمية.


وأوضح  أحمد موسى، أننا نحتاج أن يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب مصر، بصفته المرشح الرئاسي، قائلا: "الرئيس له تقدير كبير، الرئيس لما يتكلم مع شعبه وناسه وأهله؛ تقدير كبير، وإضافي؛ لأن الوضع الاقتصادي صعب، وهذا الأمر صعب، ويؤثر على الناس، وأنا بتكلم هنا بمنتهى الشفافية والصراحة.. ولكن حق بلدي عليا وحق شعب مصر وحق الرئيس عليا، لازم أكون واضح وأنا بتكلم، الأزمة الاقتصادية لها تأثير كبير وواضح.. الرئيس دايما شايفهم، الرئيس اللي عمل علشان شعبه، اللي عمل حياة كريمة، بيخدم 60 مليون مواطن مصري".


وأشار أحمد موسى إلى أن المصريين بالخارج هم حائط الصد للدولة في البلاد الأوروبية والغربية، لافتا إلى أنهم قطعوا المسافات الكبرة من أجل المشاركة في الانتخابات، للوقوف بجوار الدولة في ظل الظروف الحالية والتحديات التي تواجهها.

وأكد أن اليوم الثالث والأخير من الجدول الزمني من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، شهد إقبالا كبيرا بمختلف السفارات والقنصليات المصرية، موضحا أن المصريين قدموا مشهدا رائعا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

 

تحية لسيدات مصر في الخارج

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لسيدات مصر في الخارج؛ بعد حرصهن على الخروج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأيضا رجال وشباب مصر، لافتا إلى أن هذه المشاركة الكبيرة، بمثابة رسالة أن المصريين في الخارج يؤكدون الوقوف بجوار الدولة، والحرص عليها في ظل ما يحاك بها من تحديات ومخاطر بالداخل والخارج. 

أحمد موسى السيسي الانتخابات الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وقع رسميا.. إنبي يكشف مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

ترشيحاتنا

على غرار 7 أكتوبر..تقرير عبري يكشف خطة أعدتها حماس للهجوم على إسرائيل في2016

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

بعد وفاته .. شاهد أخر ظهور للراحل أشرف عبدالغفور

شيكا يصنع.. زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في مرمي سوار الغيني بالكونفدرالية

بيان عاجل من القسام بشأن انسحاب 70%؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال غزة

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ