أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمصريين.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الجاليات المصرية في كل دول العالم وذلك للجهود الكبيرة التي قدموها في العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة المصرية.

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "علي مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين في مصر.

وأكد أحمد موسى، “نحتاج إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للحديث إلي شعب مصر، ولدينا وقت قبل الصمت الانتخابي”، لافتا إلي أن حديث الرئيس السيسي مع شعب مصر له تقدير كبير في قلوبهم.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الأزمة الاقتصادية لها تأثير علي الناس في الشارع المصري بصورة واضحة، منوها بأن الرئيس السيسي يسعي دائما لتوفير كافة سبل الحياة للمواطنين.

ليستفيد منها 60 مليون مواطن

وأضاف أن الرئيس السيسي أنشأ مبادرة حياة كريمة ليستفيد منها 60 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية، متابعا أن حياة كريمة هو المشروع المقدر وكل الناس تعرف قيمة هذا المشروع الضخم.

واستطرد أحمد موسى، أن هناك 4500 قرية علي مستوي الجمهورية استفادت من مشروع حياة كريمة بكافة الطرق والخدمات .