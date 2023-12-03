عضو "تنسيقية الشباب": أصدرنا 6 تقارير عن الانتخابات الرئاسية بالخارج

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات التنسيقية بدأت عملها منذ انطلاق تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت "سمير"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن فريق غرفة العمليات يتابع خطوات فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية، ومدى كثافة التصويت، مشيرة إلى أن الغرفة أصدرت تقارير دورية بشأن هذه المتابعات، وبلغت 6 تقارير حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات رصدت غلق اللجان في 40 دولة، ومد السعودية التصويت لمدة ساعة نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين المصريين هناك، وتصدرت الدول العربية المشهد يوم الجمعة نظرا لأنه يوم عطلة أسبوعية، بينما تصدر الدول الأوروبية وأمريكا يومي السبت والأحد بنسب الكثافة المرتفعة نظرا للعطلة هناك.

وأوضحت أنه حتى هذه اللحظة تتصدر أوروبا المشهد، كما أنه تم رصد حرص عدد كبير من الشباب للإدلاء بأصواتهم، خاصة الطلاب الدارسين في الخارج.