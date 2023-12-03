عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أهالي نجوع وقرى مركز أسيوط يعلنون تأييد المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

عبر المهندس ياسر عمر عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي بمراكز وقري ومدن محافظة أسيوط لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، عن سعادته البالغة بالتواجد وسط أبناء محافظته من الأعيان والقيادات الطبيعية والعمد والشخصيات العامة ورموز المجتمع بمركز أسيوط والقري  الشمالية والجنوبية بالمركز  وذالك بقرية نجع سبع بديوان المستشار القانوني مجدي كريم، وذلك في إطار اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية والشعبية الحاشدة والمبادرات المتنوعة التي يعقدها المهندس ياسر عمر عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

واستعرض "ياسر عمر" انجازات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، وقدرة مصر علي صناعة الحاضر المستقبل وبث الأمل وإقرار السلام والاستقرار، مضيفا: نعمل معا من أجل هدف واحد هو استكمال مسيرة البناء والتنمية والمضي قدما بخطوات ثابتة في طريق بناء الجمهورية الجديدة واستعادة الهوية المصرية وتحقيق الأمن والأمان والريادة الإقليمية الدولية في المنطقة.

وقال ياسر عمر إن كل ذلك سيتحقق بفضل حكمة القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم الإحساس بالهوية الوطنية وتؤكد حرصه السيسي علي تثبيت مؤسسات الدولة الوطنية، وما يحدث الآن في مصر هو مشروع تنموي ضخم لايجوز اختزاله في صغائر الأمور ففكرة مشروع المحور تعكس تحولا ثقافياً وتغيرا في علاقة المواطن بالدولة والمجتمع وتساعد علي خروج أهل الريف خارج حدودهم الى معرفة حدود الأقليم المصري وأن مايحدث في مصر منذ 2014 هو بعد فلسفي لتحقيق الهوية الوطنية.

وأوضح ياسر عمر أن صندوق الانتخابات هو أهم طريق نحو الديمقراطية وهو تأكيد علي الشرعية ورساله واضحة للعالم وأن هذه هي اللحظة الحاسمة للتأكيد علي هذه الرسائل لكي تصل للعالم الخارجي.

وأضاف عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى أن مصر تواجه حملات ممنهجة من قبل قوي الشر عبر قنوات وفضائيات مموله تحاول بث سمومها يوميا للتشكيك في كل مشروع أو أنجاز علي الأرض المصرية وأن الرد علي هذه الأكاذيب يأتي من خلال الإصطفاف الوطني.


من جهته أكد المستشار القانوني مجدي كريم أن شعب مصر يعي جيداً حجم المؤامرة التي كانت ومازالت تحاك ضد الوطن، مؤكداً على أنه يراهن على وعي شعب وأهالي قري مركز أسيوط في اختيار الرئيس السيسي والإصطفاف الوطنى خلفه في أيام الاقتراع.

واستعرض كريم فكرة الشرق الأوسط الجديد على مدار الفترة السابقة من مخططات الغرب لتحقيق حلمهم والذي افشله الرئيس السيسي والشعب المصري في 30 يونيو حيث كان يخطط لتقسيم مصر إلى دويلات كما حدث في دول مجاورة شقيقة مثل السودان وها هم يحاولون اليوم تحقيق هذا الحلم من خلال أحداث غزة حيث عرض نتنياهو خريطة الشرق الأوسط الجديد ومرفوع منها فلسطين ولم يجرأ أن يرفع مصر لأن بها جيش قوي ورئيس واعي ومدرك لكل هذه المخططات لذا علينا التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

received_2037318699960730
received_2037318699960730
received_226392443810012
received_226392443810012
received_1684687175275150
received_1684687175275150
received_367720532297182
received_367720532297182
received_742212801282428
received_742212801282428
received_911679340674366
received_911679340674366
received_972246467740901
received_972246467740901
received_670936561689887
received_670936561689887
received_1744878635940238
received_1744878635940238
received_1130795244552116
received_1130795244552116

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وقع رسميا.. إنبي يكشف مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

موضوعات متعلقة

عرض مُغرٍ.. ناد سعودي يسعى لضم كيفين دي بروين من مانشستر سيتي

فيوتشر يحقق فوزا مهما خارج أرضه على الهلال الليبي في الكونفدرالية

ليفركوزن يفلت من الخسارة بتعادله مع دورتموند بالدوري الألماني

أول تعليق من كلوب على ريمونتادا ليفربول أمام فولهام

متعة البريميرليج.. التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بعد غياب 190 يوما.. أحمد حجازى يعود للمشاركة مع اتحاد جدة

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

ريمونتادا ليفربول أمام فولهام تحافظ على سجل الريدز الذهبي بملعب الأنفيلد

ترشيحاتنا

غلق لجان الاقتراع في لبنان بعد انتهاء اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2024

طرح جديد من الحكومة لعدد من الأصول الكبرى.. اعرف الموعد والتفاصيل

شيكابالا يضيف الهدف الثاني لـ الزمالك في مرمى سوار الغيني

على غرار 7 أكتوبر..تقرير عبري يكشف خطة أعدتها حماس للهجوم على إسرائيل في2016

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

بعد وفاته .. شاهد أخر ظهور للراحل أشرف عبدالغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ