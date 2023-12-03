أهالي نجوع وقرى مركز أسيوط يعلنون تأييد المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

عبر المهندس ياسر عمر عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي بمراكز وقري ومدن محافظة أسيوط لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، عن سعادته البالغة بالتواجد وسط أبناء محافظته من الأعيان والقيادات الطبيعية والعمد والشخصيات العامة ورموز المجتمع بمركز أسيوط والقري الشمالية والجنوبية بالمركز وذالك بقرية نجع سبع بديوان المستشار القانوني مجدي كريم، وذلك في إطار اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية والشعبية الحاشدة والمبادرات المتنوعة التي يعقدها المهندس ياسر عمر عضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

واستعرض "ياسر عمر" انجازات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، وقدرة مصر علي صناعة الحاضر المستقبل وبث الأمل وإقرار السلام والاستقرار، مضيفا: نعمل معا من أجل هدف واحد هو استكمال مسيرة البناء والتنمية والمضي قدما بخطوات ثابتة في طريق بناء الجمهورية الجديدة واستعادة الهوية المصرية وتحقيق الأمن والأمان والريادة الإقليمية الدولية في المنطقة.

وقال ياسر عمر إن كل ذلك سيتحقق بفضل حكمة القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم الإحساس بالهوية الوطنية وتؤكد حرصه السيسي علي تثبيت مؤسسات الدولة الوطنية، وما يحدث الآن في مصر هو مشروع تنموي ضخم لايجوز اختزاله في صغائر الأمور ففكرة مشروع المحور تعكس تحولا ثقافياً وتغيرا في علاقة المواطن بالدولة والمجتمع وتساعد علي خروج أهل الريف خارج حدودهم الى معرفة حدود الأقليم المصري وأن مايحدث في مصر منذ 2014 هو بعد فلسفي لتحقيق الهوية الوطنية.

وأوضح ياسر عمر أن صندوق الانتخابات هو أهم طريق نحو الديمقراطية وهو تأكيد علي الشرعية ورساله واضحة للعالم وأن هذه هي اللحظة الحاسمة للتأكيد علي هذه الرسائل لكي تصل للعالم الخارجي.

وأضاف عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى أن مصر تواجه حملات ممنهجة من قبل قوي الشر عبر قنوات وفضائيات مموله تحاول بث سمومها يوميا للتشكيك في كل مشروع أو أنجاز علي الأرض المصرية وأن الرد علي هذه الأكاذيب يأتي من خلال الإصطفاف الوطني.



من جهته أكد المستشار القانوني مجدي كريم أن شعب مصر يعي جيداً حجم المؤامرة التي كانت ومازالت تحاك ضد الوطن، مؤكداً على أنه يراهن على وعي شعب وأهالي قري مركز أسيوط في اختيار الرئيس السيسي والإصطفاف الوطنى خلفه في أيام الاقتراع.

واستعرض كريم فكرة الشرق الأوسط الجديد على مدار الفترة السابقة من مخططات الغرب لتحقيق حلمهم والذي افشله الرئيس السيسي والشعب المصري في 30 يونيو حيث كان يخطط لتقسيم مصر إلى دويلات كما حدث في دول مجاورة شقيقة مثل السودان وها هم يحاولون اليوم تحقيق هذا الحلم من خلال أحداث غزة حيث عرض نتنياهو خريطة الشرق الأوسط الجديد ومرفوع منها فلسطين ولم يجرأ أن يرفع مصر لأن بها جيش قوي ورئيس واعي ومدرك لكل هذه المخططات لذا علينا التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

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