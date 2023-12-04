عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض فن تشكيلي يضم 30 لوحة من أعمال ذوى الهمم فى مكتبة مصر الجديدة

صدى البلد

تفتتح مكتبة مصر الجديدة معرضًا للفن التشكيلى من إنتاج أطفال ونشء قادرون باختلاف، مواكبة لليوم العالمى لذوى الهمم، وذلك اليوم الإثنين، في تمام الساعة الرابعة مساء، ويضم المعرض 30 عملا فنيا متنوع الخامات والمساحات نتاج ورش العمل مع رواد وطلاب مكتبة مصر الجديدة تحت اشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: إن المعرض يهدف إلى تشجيع وتنمية مواهب قادرون باختلاف في مجالي الرسم والفن التشكيلي، وتقدير جهودهم في الرسم والتشكيل، وتشجيعهم على المشاركة في المعارض الفنية، ورفع روح المنافسة وتقدير الذات لديهم ولدى أسرهم ودعم جهود رعايتهم، وتوعية الأسر ومؤسسات أفراد المجتمع بقدرات ومواهب تلك الفئات من أصحاب الهمم في مجالي الرسم والفن التشكيلي.

وأضاف أن المعرض يؤكد على تعزيز الثقة فى أبناء "قادرون باختلاف" من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية والفنية المختلفة، بل وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية وإزالة جميع العقبات والحواجز التي تحول دون الاستفادة من إمكاناتهم. 

txt

خبير آثار يشيد بافتتاح متحف إيمحوتب والثروة المتحفية بالقاهرة

txt

التليسكوب .. حكاية اختراع تسبب في محاكمة صاحبه بتهمة الهرطقة

يضم المعرض أيضا لوحات العديد من الفنانين منهم الفنان التشكيلى محمد أبو سعده والفنان عمرو ضياء والفنان يوسف إيميل الذين صاغوا مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة على مدار ورشة عمل امتدت 3 أشهر .

 

 المعرض يهدف أيضا إلى تعزيز التواصل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة وتعريف المجتمع بأبرز النماذج الإيجابية منهم الذين تحدوا ظروفهم لينتقلوا لآفاق أكبر وأرحب من التميز نحو إطلاق العنان لمواهبهم لتعريف المجتمع بهم وبتميزهم .

مكتبة مصر الجديدة أصحاب الهمم الدكتور نبيل حلمي الفن التشكيلي القدرات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

ميدو: مباراة يانج أفريكانز مليئة بالدروس للأهلي

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: عازمون على استكمال مشروع "30 يونيو"

تفاصيل التقديم في البرامج البينية بجامعة عين شمس

نجم المنتخب السابق: عبدالمنعم قادر على الاحتراف في أفضل الدوريات ولكن عليه التدرج

صفحات السوشيال ميديا تتحول إلى سرادق عزاء بسبب الراحل أشرف عبد الغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاقية السلطان الهش واللذيذة

اقتبس منها أفلام رعب.. قصة سفينة ماري سيلست اختفى طاقمها ولم يظهر حتى اليوم

ماذا يحدث للرجال عند تناول حمص الشام

اليوم.. محمد سعد يختتم عروض مسرحيته الجديدة على بابا بموسم الرياض|صور

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ