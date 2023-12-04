معرض فن تشكيلي يضم 30 لوحة من أعمال ذوى الهمم فى مكتبة مصر الجديدة

تفتتح مكتبة مصر الجديدة معرضًا للفن التشكيلى من إنتاج أطفال ونشء قادرون باختلاف، مواكبة لليوم العالمى لذوى الهمم، وذلك اليوم الإثنين، في تمام الساعة الرابعة مساء، ويضم المعرض 30 عملا فنيا متنوع الخامات والمساحات نتاج ورش العمل مع رواد وطلاب مكتبة مصر الجديدة تحت اشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: إن المعرض يهدف إلى تشجيع وتنمية مواهب قادرون باختلاف في مجالي الرسم والفن التشكيلي، وتقدير جهودهم في الرسم والتشكيل، وتشجيعهم على المشاركة في المعارض الفنية، ورفع روح المنافسة وتقدير الذات لديهم ولدى أسرهم ودعم جهود رعايتهم، وتوعية الأسر ومؤسسات أفراد المجتمع بقدرات ومواهب تلك الفئات من أصحاب الهمم في مجالي الرسم والفن التشكيلي.

وأضاف أن المعرض يؤكد على تعزيز الثقة فى أبناء "قادرون باختلاف" من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية والفنية المختلفة، بل وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية وإزالة جميع العقبات والحواجز التي تحول دون الاستفادة من إمكاناتهم.

يضم المعرض أيضا لوحات العديد من الفنانين منهم الفنان التشكيلى محمد أبو سعده والفنان عمرو ضياء والفنان يوسف إيميل الذين صاغوا مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة على مدار ورشة عمل امتدت 3 أشهر .

المعرض يهدف أيضا إلى تعزيز التواصل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة وتعريف المجتمع بأبرز النماذج الإيجابية منهم الذين تحدوا ظروفهم لينتقلوا لآفاق أكبر وأرحب من التميز نحو إطلاق العنان لمواهبهم لتعريف المجتمع بهم وبتميزهم .