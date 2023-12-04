موبايل جديد من Poco توأم هاتف Note 13 الخارق

لا يزال سلسلة هواتف Xiaomi Poco X6 محاطًا بالغموض، لكننا بدأنا في تجميع بعض التفاصيل معًا.

مؤخرًا، ذكرت شهادة NBTC في تايلاند أن هاتف Poco X6 Pro سيكون على الأرجح هو البديل الدولي للصيني Xiaomi Redmi K70E.

الآن، في تطور مماثل إلى حد ما، تم اكتشاف إدخال GeekBench لـ Xiaomi 23122PCD1G - رقم طراز تم ربطه باسم طراز Poco X6 5G من خلال مراجع موجودة في كود مصدر MIUI وكذلك على قاعدة بيانات IMEI الخاصة بـ GSMA.

يؤكد إدخال GeekBench أن الجهاز الذي تم اختباره قيد التشغيل يعمل على معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت ونظام تشغيل Android 13.

هذا يؤكد تمامًا شكوك المطلعين السابقين على أن Xiaomi Poco X5 5G سيكون البديل الدولي للصيني Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - وهو هاتف حصري للصين أيضًا في هذا الوقت.

إذا ثبت أن هذا هو الحال، فيمكننا توقع أن يتمتع Xiaomi Poco X6 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، 12 بت، ومعدل تحديث 120 هرتز، Dolby Vision مع سطوع ذروة يبلغ 1800 شمعة، وكاميرا رئيسية كبيرة بدقة 200 ميجابكسل، f / 1.7، OIS وبطارية 5100 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 67 واط، فيمكنك التفكير في شراء هاتف Xiaomi Poco X5 5G من الآن.