بقوة 20 واط.. أفضل شواحن iPhone رخيصة الثمن

أصبح شراء شواحن iPhone الأصلية أكثر صعوبة وتكلفة في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، هناك العديد من الخيارات الرخيصة الثمن المتاحة التي تقدم أداءً جيدًا.

فيما يلي بعض من أفضل شواحن iPhone رخيصة الثمن:

• شاحن Anker PowerPort III Nano (PD 20W)

يوفر هذا الشاحن شحنًا سريعًا بقوة 20 واط، وهو ما يكفي لشحن iPhone 13 من 0 إلى 50٪ في 30 دقيقة. كما أنه متوافق مع جميع أجهزة iPhone الحديثة.

• شاحن Aukey Omnia 20W Fast Charger

يوفر هذا الشاحن أيضًا شحنًا سريعًا بقوة 20 واط، وهو متوافق مع جميع أجهزة iPhone الحديثة. كما أنه يتميز بتصميم مدمج وخفيف الوزن.

• شاحن Amazon Basics USB-C Power Delivery Fast Charger (20W)

يوفر هذا الشاحن شحنًا سريعًا بقوة 20 واط، وهو متوافق مع جميع أجهزة iPhone الحديثة. كما أنه يتميز بضمان لمدة عامين.

عند اختيار شاحن iPhone رخيص الثمن، من المهم مراعاة الميزات التي تهمك. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن شاحن يوفر شحنًا سريعًا، فتأكد من اختيار شاحن بقوة 20 واط أو أعلى. إذا كنت تبحث عن شاحن مدمج وخفيف الوزن، فاختر شاحنًا بتصميم صغير.

بشكل عام، توفر شواحن iPhone الرخيصة الثمن خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن أداء جيد بسعر مناسب.