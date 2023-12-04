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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الصينية تعرب عن قلقها من سقوط ضحايا مدنيين في غزة

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنها تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد في قطاع غزة وتزايد أعداد الضحايا المدنيين.

ودعت الخارجية الصينية الدول المؤثرة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعب دور مسؤول وتنفيذ القرارات الأممية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال وانج وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري: “تأمل الصين أنه من خلال استضافة هذا الاجتماع لمجلس الأمن، أن يمكننا القيام بدورنا للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار”.

وأوضح الرئيس الصيني شي جين بينج في عدة مناسبات موقف الصين المبدئي من الأوضاع الراهنة في فلسطينوإسرائيل، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بشكل فوري وضمان سلامة وانسيابية ممرات الإغاثةالإنسانية وتجنب توسع رقعة الصراع، وتنفيذ "حل الدولتين" كمخرج أساسي، وبلورة توافقات دولية للدفع بمفاوضات السلام، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.

يجب على مجلس الأمن الدولي، الذي يتحمل المسؤولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أن يلعب دورا إيجابيا وبناء في القضية الفلسطينية.

إسرائيل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الخارجية الصينية الرئيس الصيني شي جين بينج حل الدولتين مجلس الأمن وزارة الخارجية الصينية

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