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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عن مدرب الزمالك.. ناقد رياضي: أعاد الروح للفريق ويحتاج لفرصة كاملة|فيديو

الزمالك
الزمالك

تحدث الناقد الرياضي سعد صديق موقف فرق مصر المشاركة في بطولتي (أبطال إفريقيا – الكونفدرالية).

 المدير الأجنبي لن ينسجم مع الفريق سوى بعد شهرين

وأضاف الناقد الرياضي سعد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن فوز الزمالك على سوار الغيني أعاد الثقة للفريق مرة أخرى بعد فترة من التخبط، مؤكداً  أن وقف 3 لاعبين في الفريق من القوام الأساسي هو سياسة ناجحة لمجلس الإدارة الجديد بقيادة الكابتن حسين لبيب.

وأشار الناقد الرياضي سعد صديق ، إلى أنه يجب على مجلس الإدارة الالتزام بالهدوء والصبر على معتمد جمال المدير الفني الحالي حتى نهاية الموسم، لأن المدير الأجنبي لن ينسجم مع الفريق سوى بعد شهرين.

واستكمل قائلا: " فوز الزمالك بالأمس أعاد الروح للفريق ، مجلس الإدارة ناجح حتى الآن وأرى ضرورة بقاء جهاز معتمد جمال حتى شهرين مقبلين".

 

سعد صديق مصر الزمالك فوز الزمالك معتمد جمال

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