رضا عبد العال: هبطل أشجع الزمالك لهذا السبب

رفض رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، بشكل قاطع الأنباء حول احتمالية تولي المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المرحلة المقبلة.

وفي تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على قناة "TeN"، أكد عبد العال رفضه لتولي موسيماني تدريب الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان أحد الداعين لرحيله عن النادي الأهلي، مرددا:" لو تولي موسيماني قيادة الزمالك مش هشجع الزمالك هبطل أشجعه".

وأضاف أنه لم يقتنع بإمكانيات موسيماني رغم تحقيقه لقبي دوري أبطال إفريقيا، وأوضح أن الفترة التي قضاها المدرب الجنوب إفريقي بعد رحيله عن الأهلي لم تشهد أي نجاح بارز، حيث تمت إقالته مؤخرًا من فريق الوحدة الإماراتي، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر أن الأهلي هو الذي يصنع المدربين.