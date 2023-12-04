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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير جابت آخرها.. رضا عبدالعال يفتح النار على كولر

صدى البلد

علق رضا عبد العال لاعب الأهلي السابق والزمالك، على تراجع أداء النادي الأهلي مع المدرب السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية: “العلاقة بين مارسيل كولر وجماهير الأهلي وصلت إلي طريق مسدود، ومبقاش الجمهور مستحمل الأداء السيئ في المباريات الأخيرة”.

وأوضح عبد العال: "جماهير الأهلي جابت آخرها من المدرب السويسري مارسيل كولر وشهر العسل انتهى مع المدرب".

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وأَضاف: مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي "قضى" على أحمد عبد القادر، رغم أن اللاعب يتمتع بإمكانيات فنية عالية ولديه حلول فردية مميزة، وجميع اللاعبين حصلوا على الفرصة، لكن المدرب “بيحب ويكره”.

وتابع: "أتعجب من صفقة الفرنسي أنتوني موديست وانضمامه للأهلي، ولابد من محاسبة صاحب فكرة التعاقد معه، فاللاعب غير جاهز بدنيًا وغير قادر على العطاء، ولن يثبت جدارته، وأتمنى أن يحصل صلاح محسن على الفرصة في المباريات القادمة".

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