3 صفقات مرتقبة| لاعب إنبي يوقع للأهلي رسميا وموقف عبد المنعم من المشاركة بمونديال الأندية

عرض موقع صدي البلد الإخباري خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالنادي الأهلي ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:"

حدوث مشادة بين عبدالمنعم وكهربا

تداولت أنباء عن وجود أزمة بين نجمي النادي الأهلي، محمود كهربا ومحمد عبد المنعم، قبل مواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وفي رده على هذه الأخبار، أكد سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب أون تايم" أنه لا توجد حقيقة لتلك الأنباء، مشيرًا إلى أن الصور تظهر عدم وجود خلاف بين اللاعبين وأن العلاقة بينهما طيبة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.

ويلعب الأهلي مبارته الثالثة في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب لوزداد الجزائري. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

كشف يمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن مفاجأة حول مستقبل نجم الفريق محمد حمدي قبيل فترة الانتقالات الشتوية.

الشريعي أكد أن حمدي يعد مشروعًا كبيرًا لإنبي، ورفضت إدارة النادي الرحيل عنه داخل مصر، معلنًا أنهم يستعدون لتجديد عقده للحفاظ على إبقائه وتطويره للاحتراف.

وقال الشريعي إنه تدخل شخصيًا بعد معرفته بتوقيع حمدي على عقود الانضمام للأهلي رسميا، وقد قام بتجديد عقده، خاصة مع إمكانية رحيله مجانًا بعد 6 أشهر.

تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر

تعكف لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي حاليًا على استكمال ملف صفقات الميركاتو الشتوي المقبل، حيث تمتلك خطة رئيسية لتعزيز صفوف الفريق بثلاثة لاعبين جدد في مراكز محددة.

عمر كمال عبدالواحد:

تم حسم الاتفاق مع اللاعب الدولي، وتوقيعه بشكل رسمي.

جاري التفاوض مع نادي فيوتشر لضم ثلاثة لاعبين على سبيل الإعارة مقابل الاستغناء عن خدمات عمر كمال.

عرض على مارسيل كولر عودة أحمد رمضان بيكهام أو محمد مغربي لتعزيز الخط الدفاعي.

الهدف هو تعزيز الاستقرار في الدفاع وتقوية الخطوط الخلفية للفريق.

مركز رأس الحربة:

يفاضل الجهاز الفني بين مروان حمدي وأحمد أمين أوفا لتدعيم مركز رأس الحربة.

الهدف هو تعزيز الخط الأمامي وزيادة الخيارات في التسجيل.

يُتوقع حسم هذه الصفقات في يناير بعد انتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

أول قرار من كولر بعد التعادل

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء الغد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة في مونديال الاندية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في نهائيات كأس العالم للأندية.

هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالمنعم يعاني من التواء في الكاحل، والإصابة لست مقلقة وسوف يغيب من أسبوع إلى 10 أيام، وسيتواجد ضمن البعثة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية".

وكان محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعرض لإصابة خلال خلال مران الفريق الختامي بتنزانيا قبل مواجهة يانج أفريكانز والتي اجريت أمس وانتهت بالتعادل 1-1

الأهلي يستعد لمواجهة شباب بلوزداد

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادمة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن ثم التعادل الإيجابي مع يانج أفريكانز

حجم إصابة ياسر إبراهيم

كشف سامي قمصان، المدرب المساعد بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، خلال التعادل مع صاحب الأرض يانج أفريكانز التنزاني 1-1، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان، عبر قناة النادي الاهلي، عقب اللقاء، إن ياسر إبراهيم يعاني من كدمة في الركبة، بعد اصطدامه مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، لذا فضل الجهاز الطبي استبداله.

وسوف يخضع ياسر إبراهيم لاختبار طبي، في مران يوم الاثنين، بعد عودة البعثة الحمراء من تنزانيا، لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.

وأضاف قمصان: "نفتقد محمد عبد المنعم بعد إصابته، ونتمنى أن تكون بسيطة"، وذلك في انتظار الأشعة التي سيجريها، تغييرات المدرب كولر في اللقاء كانت هجومية، لرغبته في تحقيق الفوز والابتعاد بصدارة المجموعة".

بيلعبوا من غير نِفس

لم تفوت جماهير الأهلي الفرصة بعد تعادل الفريق مع نظيره يانج أفريكانز، للهجوم من جديد على لاعبي الأهلي وانتقاد مستواهم في المباريات الأخيرة.

وتعادل الأهلي أمس السبت مع يانج أفريكانز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 1 / 1 قابضًا على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما كان قريبًا من الفوز بسهولة.

الجماهير غاضبة

وعقب المباراة صبت جماهير الأهلي جم غضبها على أداء اللاعبين والرعونة التي ظهروا بها في غالب أوقات المباراة لكنهم اختصوا 3 لاعبين بهذه الانتقادات.

ولم تنفك جماهير الأهلي أيضا عن التساؤلات بشأن الصفقات الجديدة والقرارات الصارمة بشأن المسؤولين عن فشل بعض الصفقات السابقة وعلى رأسها الفرنسي أنتوني موديست.

لاعبين بيلعبوا من غير نِفس

واختصت الجماهير الثلاثي إمام عاشور، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وحملتهم مسؤولية ضياع النقطتين.

إمام عاشور خرج بين شوطي المباراة لحساب أفشة الذي أعاد التوازن لمنتصف ملعب الاهلي، بينما كان تعليق علي محمد علي واصفا لمستوى إمام حيث قال إنه الحاضر الغائب.

حسين الشحات أضاع فرصة سهلة للتهديف مبكرًا أخرجته عن تركيزه فيما تبقى من المباراة.

وسخر إبراهيم سعيد من مستوى الشحات، وكتب عبر حسابه علي فيسبوك "هو عقد حسين الشحات مع الأهلي في بند موسم وموسم !! ماله في إيه الموسم ده !!"

أما أليو ديانج بالمشاركة مع المدافعين فحملته الجماهير مسؤولية هدف يانج أفريكانز، بسبب قربه من اللاعب المسدد وعدم اشتراكه في الكرة.

رقم سلبي للأهلي

وبهذا التعادل مع يانج افريكانز فإن الأهلي خلال آخر 9 لقاءات، لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات فقط، آخرها أمام ميدياما الغاني، وتعادل مع سيمبا التنزاني، ثم صن داونز الجنوب إفريقي في لقائي الذهاب والعودة، بخلاف التعادل مع سموحة، وقبله الجونة، في بطولة الدوري، حيث لم يحقق الفوز سوى على المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

عليه 50 ألف علامة استفهام

الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، الحالة الفنية لإمام عاشور في لقاء يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: "علامات استفهام كبيرة جدًا على إمام عاشور ومستواه في مباراة أمس".

وتابع: "عندي 50 ألف علامة استفهام على إمام عاشور، حالة اللاعب غير جيدة ويجب أن يعيد حساباته، ولكن كولر تدارك الأمر وقام بتبديل اللاعب، وكولر بلغ اللاعبين اللي وحش مش هيلعب".