شوبير مهاجما نجم الأهلي : عليه 50 ألف علامة استفهام

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، الحالة الفنية لإمام عاشور في لقاء يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: "علامات استفهام كبيرة جدًا على إمام عاشور ومستواه في مباراة أمس".

وتابع: "عندي 50 ألف علامة استفهام على إمام عاشور، حالة اللاعب غير جيدة ويجب أن يعيد حساباته، ولكن كولر تدارك الأمر وقام بتبديل اللاعب، وكولر بلغ اللاعبين اللي وحش مش هيلعب".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.