الجزيري : تعلمنا من دروس الماضي.. وجمهور الزمالك في قلبي

أكد سيف الدين الجزيري، نجم نادي الزمالك أن الفريق تعلم من دروس الماضي، مُشيرًا إلى أن اللاعبين يريدون إسعاد الجماهير في كل مباراة.

وقال الجزيري في تصريحات خاصة في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "كأس إفريقيا يجب أن تفوز في أولى المباريات".

وأضاف بعد فوز الزمالك على سوار كوياه الغيني بأربعة أهداف دون رد: "تعلمنا من دروس المواسم الماضية وأهمية الفوز في المباريات الأولى، كي نضمن التأهل مبكرًا".

وتابع: "الاستقرار عامل مهم جدًا، والمجموعة الحالية تقوم بعمل جيد، وإن شاء الله المستوى يزداد تدريجيًا، فنحن لدينا أهداف نريد تحقيقها".

وأكمل:"نريد أن يعيش نادي الزمالك على الألقاب.. الجماهير تأتي بأعداد غفيرة، وإن شاء الله في كل مباراة نجعله سعيد".

وتابع: "جمهور الزمالك في قلبي، ويجب أن أبذل كل ما لدي، وإن شاء الله مزيد من الألقاب في الفترة المقبلة".