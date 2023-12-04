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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط المتورطين في واقعة سرقة محتويات شقة بالتجمع الأول

المتهمون والمسروقات
المتهمون والمسروقات

كشف رجال الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الأول وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق قرر بإكتشافه سرقة أجهزة كهربائية ومبلغ مالى من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد" ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نقاش له معلومات جنائية مقيم بمحافظة كفر الشيخ ، تم ضبطه.

وإعترف بإرتكابه الواقعة  بأسلوب التسلق والدخول من النافذة بالإشتراك مع عامل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة البحيرة تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" مقيمان بمحافظة البحيرة لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات  المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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