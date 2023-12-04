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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 شهداء.. حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مستشفى كمال عدوان

صدى البلد

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، اليوم الاثنين، استشهاد 6 فلسطينيين وعشرات الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير مستشفى كمال عدوان في غزة الدكتور أحمد الكحلوت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء المستشفى، بعد أن تم استهداف البوابة الشمالية للمستشفى بقصف إسرائيلي.

وأضاف الكحلوت في تصريحات صحفية بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى: "لا يمكن إخلاء المستشفى طالما فيه مرضى وأطفال خدج بالعناية المركزة بالإضافة للجرحى والنازحين".

وتابع مدير مستشفى كمال عدوان: "نفاضل بين الحالات ونجري العمليات فقط لإنقاذ الجرحى ولا نستطيع رعايتهم بعد العمليات"، لافتا إلى أن الوضع بالمستشفى الآن كارثي.

وقال الكحلوت إن المستشفى تواجه نقص في الكوادر الطبية لإجراء العمليات الجراحية، كما أن المستشفى فقد كل المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمعدات، الوقود نفد لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأشار إلى أن المرضى يجلسون على الأرض بالمستشفى لتلقي العلاج.

وعلى جانب آخر، قال مكتب الإعلام الحكومي بـ غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ مستشفى كمال عدوان يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والإنساني ولأبسط القيم الإنسانية.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بـ غزة في بيان له، أن قصف مستشفى كمال عدوان في غزة يدلل على وجود خطة إسرائيلية تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي في غزة.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة، المجتمع الدولي بوقف الضوء الأخضر الذي منحه للاحتلال باستهداف المستشفيات وتدمير القطاع الصحي في غزة.

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