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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق محور عدلي منصور لإنشاء طريق جديد وتحويل الحركة المرورية للقاهرة- الإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازى لطريق السويس .

فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلى منصور حتى الطريق الدائرى الأوسطى مروراً أعلى محور جوزيف تيتو.

مما يستلزم الغلق الكلى لمحور عدلى منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلى منصور ، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية .

على أن تكون الأعمال إعتباراً من اليوم الموافق 4 الجارى الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 9 الجارى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القاهرة طريق السويس عدلي منصور محور عدلي منصور مرور القاهرة

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