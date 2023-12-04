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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصاص من مبيض المحارة أنهى حياة زوجته بطريقة بشعة بالقليوبية.. القصة الكاملة

الاعدام لمبيض محارة
الاعدام لمبيض محارة بالقليوبية

أسدلت جنايات القليوبية الستار، علي قضية مبيض المحارة الذي قام بانهاء حياة زوجتة بسبب مشاجرة بينهما تطورت الي جريمة قتل بشعة قام بها الزوج تجاه زوجته الضحية.

احداث المأساة

وشهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مصرع ربة منزل على يد  زوجها الذي يعمل مبيض محارة ،حيث   نشبت  مشاجرة بينهما، تطورت وقام علي اثرها الزوجة بطعن زوجته بسلاح ابيض في رقبتها، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وشهود العيان والتحفظ على مبيض محارة الخصوص قيد التحقيقات.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ بوجود جثة لربة منزل بها ذبح بالرقبة بمنطقة شارع الرشاح بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبيّن وفاة ربة المنزل 38 سنة على أيدى زوجها مبيض محارة 39 سنة حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبح من رقبتها حتى فارقت الحياة وجرى التحفظ على المتهم، ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كان أمر إحالة المتهم "م أ أ "39 سنة، مبيض محارة أسند له قتل زوجته المجني عليها "و.ع.س" 38 سنة ربة منزل وأنه نفاذا لهذا الغرض أعد مبيض محارة الخصوص سلاحا أبيض ، وما أن ظفر بها حتي سدد لها طعنة بالرقبة أحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت للمتهم حيازة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واصدرت محكمة النقض حكم  بتأييد قرار محكمة جنايات شبرا الخيمة الصادر  بإعدام "مبيض المحارة" بعدما قرر فضيلة مفتى الجمهورية، إعدامه لقتله زوجته بسلاح أبيض.

القصاص مبيض المحارة منهي حياة زوجتة القصة الكاملة القليوبية مدينة الخصوص

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