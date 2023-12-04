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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ورشة عمل بالمجلس العام للبنوك الإسلامية عن أدوات إدارة السيولة

المجلس العام للبنوك
المجلس العام للبنوك

نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية اليوم الاإثنين ورشة العمل الفنية للمجلس العام عن بعد حول "أدوات إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية".

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تناولت الورشة التي تعقد على مدى يومين، تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والمهارات التطبيقية حول أدوات إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية، مع التركيز على عمليات سوق المال وأدوات إدارة السيولة المستخدمة في النظام المالي الإسلامي.

وناقشت الورشة الحالات العملية التي تخص الأدوات المتاحة في السوق والنظر في البدائل المقبولة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية من خلال برامج العمل التي ستشرح النظريات الشرعية المتعلقة بأدوات إدارة السيولة والإستراتيجيات المناسبة لتطبيقها.

وتندرج هذه الورشة تحت هدف التطوير المهني الذي من خلاله يسعى المجلس العام إلى تطوير القدرات المهنية، وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

المجلس العام للبنوك المؤسسات الإسلامية إدارة السيولة أدوات إدارة السيولة ورشة العمل الفنية

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