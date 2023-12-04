وفد تجاري عماني يزور السعودية لاستشراف الفرص الاستثمارية بين البلدين

نظمت غرفة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، اليوم، لقاء مع وفد تجاري عماني، بحضور ومشاركة عدد من رجال الأعمال بالمنطقة، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، استعرض الوفد التجاري العماني الخدمات التي يقدمها في قطاع النفط والغاز والخدمات اللوجستية والمقاولات والبناء والخدمات التموينية والسياحة والفندقة والملح الصناعي ومحطات الوقود وبرامج السياحة والتكنولوجيا والطاقة خدمات الكهرباء.



وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء أن العلاقة بين المملكة وسلطنة عمان تمتاز بمستوى رفيع يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك وتدعيم الشراكات بينهما التي ساعدت في تطوير ونمو العلاقات الاقتصادية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى أكثر من 38 مليار ريال في عام 2022 مقارنة بنحو 11 مليار ريال في عام 2021 ونحو 10 مليارات ريال في عام 2020.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى الدكتور سالم الجنيبي، أن هذه الزيارة تهدف إلى استشراف الفرص الاستثمارية بين البلدين، داعيًا قطاع الأعمال في المملكة وعمان إلى اغتنام الفرص والاستفادة من حزمة التسهيلات التي يقدمها البلدان لتعزيز الاستثمار ورفد القطاع الاقتصادي والتجاري بالمشاريع النوعية.