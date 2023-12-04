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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة من الجهاز المركزي للتفتيش على نادي الزمالك

صدى البلد

أعلن الاعلامي محمد فاروق ، إرسال الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة للفحص رالتفتيش بنادي الزمالك .


وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الجهاز المركزي للمحاسبات يرسل لجنة إلى نادي الزمالك للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس الإدارة بعد رفض الجمعية العمومية للميزانية السابقة. ".

وستقوم اللجنة بعملية الفحص والتفتيش لإبراء ذمة المجلس الحالي ، من أي شيء سابق عن فترة استلامه لإدارة النادي.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص الأوراق في النادي والميزانية الأخيرة وقبل الأخيرة، وهذا حق الأعضاء بعد رفضهم لميزانية النادي في الجمعية العمومية الأخيرة.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، بالشكر والتقدير للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على سرعة تشكيل لجنةالفحص بناء على طلب مجلس إدارة الزمالك، من أجل إظهار كافة المشاكل وإبراء الذمم عما سبق وإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه.

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