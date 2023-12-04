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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ما تبدأ مشروعك.. أنشطة تجارية تتطلب الموافقة الأمنية لإصدار الترخيص

محال الذهب
محال الذهب

قبل ما تبدأ مشروعك الخاص هناك معلومة لا بد أن تعرفها تخص ترخيص المحال طبقا لقانون المحال العامة،  حيث حدد القانون عددا من الأنشطة التجارية التي لا بد من حصولها علي الموافقة الأمنية من ضمن إجراءات اصدار ترخيص المحال. 

 

حدد  قانون المحال العامة 35 نشاطا للحصول علي الموافقة الأمنية ضمن إجراءات طلب الترخيص للمحال.

 الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية

وتتضمن  الأنشطة التجارية التي تتطلب الموافقة الأمنية وهي محل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت،  وهايبر ماركت والأسواق بأنواعها ومحال بيع أجهزة الهاتف والكوافيرات.

  وكذلك محال بيع  الأسلحة و الذهب ومحال المشروبات الكحولية ومحال السلخانة والأسواق  مثل أسواق بيع الماشية والمقاهي والكافيهات  والكافتريات والفنادق  و محال   بيع أدوات الصور الفوتوغرافية.

 

بالإضافة إلى مكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، مكاتب بيع السيارات وتأجيرها والمسارح الليلية وكازينوهات وورش سن الاسلحة الجراجات والبنسيونهات.

 

ويتطلب الحصول علي ترخيص المحال مدة قدرها 90 يوما  من تقديم طلب الترخيص  وذلك شريطة ان يكون طالب الترخيص قد اتم استيفاء الأوراق المقدمة التي نص عليها قانون  المحال العامة.

 

 ويتم تقديم طلبات تراخيص المحال من خلال مراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى يبلغ عددها 339 مركزا في المحافظات.

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