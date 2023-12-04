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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وحدة أورام الكبد يطالب بسرعة تفعيل نقل زراعة الأعضاء من المتوفين حديثًا

نقل الأعضاء
نقل الأعضاء

طالب الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، بسرعة تفعيل وتنفيذ زراعة الأعضاء من المتوفين حديثًا، حيث سيسهم هذا في إنقاذ أرواح الآلاف.

وأوضح عز العرب، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، أن المكملات الغذائية باب خلفي لبعض الشركات، حيث إدخاله للسوق كمنتج غذائي وليس دوائي.

وذكر أن هناك تضارب بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء، ولا بد من حل هذه الأزمة لصالح المريض، وأن لا يكون هناك تدليس على المرضى.


وواصل:" كثير من المكملات الغذائية أدوية.. ويتم التعامل معها كمل غذائي.. ولذا لا بد من فلترة كل هذه الأدوية من السوق المصري".

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